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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Tödlicher Badeunfall am See

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochvormittag gegen 10:20 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei aufgrund eines Badeunfalls am Hohwiesensee im Hohwiesenweg gerufen. Eine Seniorin war zuvor ins Wasser gegangen und geriet womöglich aufgrund eines Schwächeanfalls in Notlage. Hierbei konnte sie sich nicht mehr selbstständig über Wasser halten. Durch eine weitere Schwimmerin konnte die Seniorin aus dem Wasser geborgen werden. Umgehend eingeleitete Reanimationsmaßnahmen durch die Frau sowie des hinzugerufenen Rettungsdienstes und der Polizei blieben jedoch ohne Erfolg.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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