Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 08:50 Uhr ereignete sich im Bereich der Einmündung Mittelstraße/Schrennweg in Sinsheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 48-jähriger Seat-Fahrer die Mittelstraße aus Richtung Hoffenheim kommend in Richtung Sinsheim. An der Einmündung zum Schrennweg beabsichtigte er nach links abzubiegen. Hierbei missachtete er den vorfahrtsberechtigten 65-jährigen Motorradfahrer, welcher ihm entgegenkam, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Durch die Kollision wurde der Motorradfahrer von seinem Kraftrad geschleudert und blieb im Kreuzungsbereich liegen. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell