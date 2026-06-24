Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Jugendliche steigen in Schwimmbad ein

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Freibad in Ladenburg gerufen, nachdem sich mehrere Personen unberechtigt auf dem Gelände aufgehalten hatten.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine Gruppe von Jugendlichen und Heranwachsenden bereits zuvor ein Hausverbot für das Freibad erhalten. Dennoch betraten mehrere Personen am Abend erneut das Gelände und nutzten unter anderem den Drei-Meter-Turm. Ein Zeuge verständigte daraufhin die Polizei.

Als die eingesetzten Beamten die Personengruppe im Bereich des angrenzenden Fährenplatzes kontrollieren wollten, flüchteten die Jugendlichen zu Fuß. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten insgesamt drei Tatverdächtige im Alter von 17, 17 und 19 Jahren festgestellt und kontrolliert werden.

Gegen die beiden 17-Jährigen sowie den 19-Jährigen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs eingeleitet. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren und die Jugendlichen ihren Weg fortgesetzt hatten, konnte der 19-Jährige in der Bahnhofstraße mit einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen gesichtet werden.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er nicht Eigentümer des Fahrzeugs war. Da der Verdacht bestand, dass der E-Scooter zuvor entwendet worden war, wurde das Fahrzeug sichergestellt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse des E-Scooters dauern an.

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