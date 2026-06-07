Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nicht zugelassenen Pkw im Straßenverkehr bewegt

Uslar (ots)

Uslar (reu.), 37170 Uslar, Wiesenstraße, Bereich der Einkaufsmärkte, Sa. 07.06.2026, 12:20 Uhr.

Samstagmittag kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Uslar in der Wiesenstraße einen Pkw an dem das vordere Kennzeichen fehlte.

Fahrzeugführerin war eine 23-Jährige aus einem Uslarer Ortsteil.

Bei der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Pkw nicht zugelassen war. Des Weiteren war hinten ein entsiegeltes Kennzeichen eines anderen Pkw angebracht.

Die Polizei ermittelt daher wegen eines Steuervergehens, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kennzeichenmissbrauchs. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

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