Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Coffee with a Cop

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 06.06.2026; 10:20 Uhr - 13:45 Uhr

Am Samstag, den 06.06.2026, versammelten sich wieder zahlreiche Bürgerinnen und Bürger der Stadt Einbeck auf dem Marktplatz, um mit ihrer Polizei vor Ort Gespräche zu führen und sich auszutauschen. Trotz mehrerer, aufgrund des Datums, stattfindenden Hochzeiten im angrenzenden Rathaus, fanden sich bei herrlichstem Wetter, im Zeitraum von 10:20 Uhr bis 13:45 Uhr ca. 100 - 120 Personen am Polizeistand ein, um am niedrigschwelligen Dialogverfahren mit der Polizei teilzunehmen. Alles was die Bürgerinnen und Bürger bewegt, wurde bei einer Tasse Kaffee vorgetragen oder um Rat gefragt. Dabei wurden mehr als 12 Liter Kaffee durch die vor Ort agierenden Beamten ausgeschenkt. Die ersten Bürgerinnen und Bürger konnten aufgrund der Zeitungsankündigung das Erscheinen der Polizeibeamten nicht abwarten, um ihre Anfragen zu starten. Noch bevor der Stand der Polizei überhaupt eingerichtet worden war, wurden die Beamten in Gespräche eingebunden. Andere kamen im Verlauf eben nur mal auf einen Kaffee vorbei um zu "schnacken". Teilweise war der Andrang so groß, dass die beiden Initiatoren, PHK Krüger und PK Lochocki, nicht nachkamen, um jeden Einzelnen Rede und Antwort zu stehen. Manch einer der Interessierten bekam dann aber Gespräche anderer Bürger mit den Beamten mit und beteiligte sich dann doch zunehmend mit an einer Gesprächsrunde. So fand zeitgleich ein reger Austausch unter den Interessierten unter Beteiligung der Polizei statt. Als Themenschwerpunkt kristallisierte sich dieses Mal neben anderen Themen, die in jüngster Vergangenheit stattgefundenen Zweiradkontrollen im Stadtgebiet und damit einhergehende Gefahren durch Rad-und E-Scooter-Fahrer, insbesondere in der Innenstadt, heraus. Wie beim letzten Termin, wurde den Vortragenden von den Beamten zugesichert, auch weiterhin in Zukunft engmaschige Kontrollen des Zweiradverkehrs, für ein Sicheres Miteinander, durchzuführen. Im Rahmen von aktuell geplanten Geschwindigkeitsüberwachungen im Stadtgebiet sowie einer im September anberaumten Verkehrssicherheitswoche der Polizei Einbeck, wird versucht, weitere Anliegen der Bürgerinnen und Bürger innerhalb eines Rahmenkonzeptes umzusetzen. Eine Gruppe von älteren Touristen zeigte sich anhand einer neuen Idee der beiden Polizeibeamten, ein Fahrsicherheitstraining für ältere Pedelec-Fahrer innerhalb der Stadt Einbeck ins Leben zu rufen, so begeistert, dass sie über die Stadtgrenzen hinaus dafür Werbung betreiben würden. Einer Gruppe Engländer wurde in diesem Zusammenhang und einer aktuell stattfindenden Oldtimer-Ralley des PS-Speichers ermöglicht, mit ihrem Oldtimer ein Foto vor dem Alten Rathaus zu "schießen". Am Ende der Veranstaltung hinterließ das Format "Coffee with a Cop" sowohl bei den teilnehmenden Bürgerinnen und Bürgern, als auch bei den vor Ort agierenden Polizeibeamten abermals einen mehr als positiven Eindruck. Im August sind die Polizeibeamten erneut mit einer Tasse Kaffee wieder für die Bürger zum Dialog auf dem Marktplatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell