POL-NOM: Diebstahl einer Geldbörse in einem Lebensmittelmarkt- Zeugenaufruf.
Bad Gandersheim (ots)
Tatort: Lebensmittelgeschäft, Marienstraße in 37581 Bad Gandersheim. Tatzeit: Freitag, den 05.06.2026 zwischen 14:52 Uhr und 15:20 Uhr. Im o.g. Tatzeitraum wird dem Geschädigten in einem Lebensmittelgeschäft in der Marienstraße in Bad Gandersheim durch bislang unbekannte Täterschaft die Geldbörse aus dessen Jackentasche entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim auseinander zu setzen. (dur)
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