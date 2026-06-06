POL-NOM: Diebstahl einer Geldbörse in einem Lebensmittelmarkt- Zeugenaufruf.

Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 06.06.2026; 10:20 Uhr - 13:45 Uhr Am Samstag, den 06.06.2026, versammelten sich wieder zahlreiche Bürgerinnen und Bürger der Stadt Einbeck auf dem Marktplatz, um mit ihrer Polizei vor Ort Gespräche zu führen und sich auszutauschen. Trotz mehrerer, aufgrund des Datums, stattfindenden Hochzeiten im angrenzenden Rathaus, fanden sich bei herrlichstem Wetter, im Zeitraum von 10:20 Uhr bis 13:45 Uhr ca. 100 - 120 Personen am Polizeistand ein, um ...

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