PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf. Sachbeschädigung an Regionalbahn durch Graffiti am Bahnhof Kreiensen.

Bad Gandersheim (ots)

Tatort: 37574 Einbeck OT Kreiensen, Bahnhof Kreiensen. Tatzeit: Sonntag, der 06.06.2026, gegen 02:10 Uhr. Zum o.g. Tatzeitpunkt kommt es durch drei bislang unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti an einer, an einem Bahnsteig, abgestellten Regionalbahn. Die Täter wurden bei der Tatausführung von einem vor Ort befindlichen Sicherheitsdienst bei der Tatausführung gestört, konnten jedoch vom Tatort unerkannt fußläufig fliehen. Bei den Tätern soll es sich um dunkel gekleidete, männliche Personen handeln. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder den Tätern tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen. (dur)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 06.06.2026 – 15:55

    POL-NOM: Coffee with a Cop

    Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 06.06.2026; 10:20 Uhr - 13:45 Uhr Am Samstag, den 06.06.2026, versammelten sich wieder zahlreiche Bürgerinnen und Bürger der Stadt Einbeck auf dem Marktplatz, um mit ihrer Polizei vor Ort Gespräche zu führen und sich auszutauschen. Trotz mehrerer, aufgrund des Datums, stattfindenden Hochzeiten im angrenzenden Rathaus, fanden sich bei herrlichstem Wetter, im Zeitraum von 10:20 Uhr bis 13:45 Uhr ca. 100 - 120 Personen am Polizeistand ein, um ...

    mehr
  • 06.06.2026 – 12:46

    POL-NOM: Falscher Bankmitarbeiter erlangt EC-Karte und PIN

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Chopinweg, Freitag, 05.06.2026, 12.00 - 13.00 Uhr NORTHEIM (mho) Am Freitag gegen 12.00 Uhr wurde eine 85-jährige Northeimerin von einer angeblichen Mitarbeiterin einer örtlichen Bank angerufen. Sie gab an, dass es zu einer unberechtigten Abbuchung von ihrem Bankkonto gekommen sei. Zu ihrem Schutz und zur Stornierung der Abbuchung habe die Anruferin vorgeschlagen, die EC-Karten sowie die ...

    mehr
  • 06.06.2026 – 09:02

    POL-NOM: Sachbeschädigung und Bedrohung von Polizeibeamten mittels Glasscherbe

    Einbeck (ots) - Dassel, (Kr.) Samstag, 06.06.2026, 00:35 Uhr Am Samstagmorgen, kam es kurz nach Mitternacht zu einer Sachbeschädigung, in der Flüchtlingsunterkunft in der Hermannstraße, durch einen dort untergebrachten türkischen Staatsbürger. Der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche 36jährige hatte zunächst dort randaliert und dabei eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren