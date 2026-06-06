Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf. Sachbeschädigung an Regionalbahn durch Graffiti am Bahnhof Kreiensen.

Bad Gandersheim (ots)

Tatort: 37574 Einbeck OT Kreiensen, Bahnhof Kreiensen. Tatzeit: Sonntag, der 06.06.2026, gegen 02:10 Uhr. Zum o.g. Tatzeitpunkt kommt es durch drei bislang unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti an einer, an einem Bahnsteig, abgestellten Regionalbahn. Die Täter wurden bei der Tatausführung von einem vor Ort befindlichen Sicherheitsdienst bei der Tatausführung gestört, konnten jedoch vom Tatort unerkannt fußläufig fliehen. Bei den Tätern soll es sich um dunkel gekleidete, männliche Personen handeln. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder den Tätern tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen. (dur)

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