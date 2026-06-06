Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Falscher Bankmitarbeiter erlangt EC-Karte und PIN

Northeim (ots)

37154 Northeim, Chopinweg, Freitag, 05.06.2026, 12.00 - 13.00 Uhr

NORTHEIM (mho)

Am Freitag gegen 12.00 Uhr wurde eine 85-jährige Northeimerin von einer angeblichen Mitarbeiterin einer örtlichen Bank angerufen. Sie gab an, dass es zu einer unberechtigten Abbuchung von ihrem Bankkonto gekommen sei. Zu ihrem Schutz und zur Stornierung der Abbuchung habe die Anruferin vorgeschlagen, die EC-Karten sowie die dazugehörigen PINs an einen Mitarbeiter der Bank zu übergeben.

Kurz darauf erschien ein Mann an der Anschrift der 85-Jährigen, der sich als Bankmitarbeiter vorgestellt habe. Diesem übergab die Frau dann ihre EC-Karten sowie die dazugehörigen PINs.

Kurze Zeit nach der Übergabe habe die vermeintliche Mitarbeiterin erneut angerufen und erfragt, ob sich weiteres Bargeld oder Schmuck in der Wohnung befinden würden. Nachdem dies bejaht worden sei, sei ihr vorgeschlagen worden, auch diese Wertgegenstände vorübergehend durch die Bank verwahren zu lassen. Die Northeimerin stimmte dem zu, sodass der Mann erneut an ihrer Wohnanschrift erschienen sei und dort eine nicht geringe Summe Bargeld erhielt.

Der Abholer wurde wie folgt beschrieben: - ca. 30-40 Jahre alt - ca. 190cm groß - schlank - europäisches Erscheinungsbild - schwarze Hose mit weißem Hemd

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim unter 05551-91480 zu melden.

Präventionshinweise der Polizei Northeim:

Die Polizei Northeim warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor dieser Betrugsmasche und rät:

- Seien Sie misstrauisch - das ist keine Unhöflichkeit. - Geldinstitute entsenden niemals Mitarbeitende, um Giro-, EC- oder Debitkarten wegen angeblicher Fehler, Funktionsstörungen oder Sicherheitsprobleme an der Haustür einzuziehen. - Nennen Sie niemals anderen Personen Ihre PIN - auch nicht angeblichen oder tatsächlichen Mitarbeitenden eines Geldinstituts. Bankmitarbeitende dürfen Ihre PIN nicht erfragen oder entgegennehmen. - Notieren Sie Ihre PIN niemals auf der Zahlkarte. - Bewahren Sie Ihre PIN niemals gemeinsam mit der Karte in der Geldbörse auf. - Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Sie von vermeintlichen Bankmitarbeitenden aufgesucht oder telefonisch zur Herausgabe Ihrer Karte oder PIN aufgefordert werden. - Sprechen Sie auch im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis über diese Masche. Gerade ältere Angehörige sollten wissen: Bankkarten und PIN gehören niemals in fremde Hände - auch dann nicht, wenn sich jemand am Telefon oder an der Haustür als Bankmitarbeiter ausgibt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell