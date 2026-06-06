PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Falscher Bankmitarbeiter erlangt EC-Karte und PIN

Northeim (ots)

37154 Northeim, Chopinweg, Freitag, 05.06.2026, 12.00 - 13.00 Uhr

NORTHEIM (mho)

Am Freitag gegen 12.00 Uhr wurde eine 85-jährige Northeimerin von einer angeblichen Mitarbeiterin einer örtlichen Bank angerufen. Sie gab an, dass es zu einer unberechtigten Abbuchung von ihrem Bankkonto gekommen sei. Zu ihrem Schutz und zur Stornierung der Abbuchung habe die Anruferin vorgeschlagen, die EC-Karten sowie die dazugehörigen PINs an einen Mitarbeiter der Bank zu übergeben.

Kurz darauf erschien ein Mann an der Anschrift der 85-Jährigen, der sich als Bankmitarbeiter vorgestellt habe. Diesem übergab die Frau dann ihre EC-Karten sowie die dazugehörigen PINs.

Kurze Zeit nach der Übergabe habe die vermeintliche Mitarbeiterin erneut angerufen und erfragt, ob sich weiteres Bargeld oder Schmuck in der Wohnung befinden würden. Nachdem dies bejaht worden sei, sei ihr vorgeschlagen worden, auch diese Wertgegenstände vorübergehend durch die Bank verwahren zu lassen. Die Northeimerin stimmte dem zu, sodass der Mann erneut an ihrer Wohnanschrift erschienen sei und dort eine nicht geringe Summe Bargeld erhielt.

   Der Abholer wurde wie folgt beschrieben:
   - ca. 30-40 Jahre alt
   - ca. 190cm groß
   - schlank
   - europäisches Erscheinungsbild
   - schwarze Hose mit weißem Hemd

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim unter 05551-91480 zu melden.

Präventionshinweise der Polizei Northeim:

Die Polizei Northeim warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor dieser Betrugsmasche und rät:

   - Seien Sie misstrauisch - das ist keine Unhöflichkeit.
   - Geldinstitute entsenden niemals Mitarbeitende, um Giro-, EC- 
     oder Debitkarten wegen angeblicher Fehler, Funktionsstörungen 
     oder Sicherheitsprobleme an der Haustür einzuziehen.
   - Nennen Sie niemals anderen Personen Ihre PIN - auch nicht 
     angeblichen oder tatsächlichen Mitarbeitenden eines 
     Geldinstituts. Bankmitarbeitende dürfen Ihre PIN nicht erfragen 
     oder entgegennehmen.
   - Notieren Sie Ihre PIN niemals auf der Zahlkarte.
   - Bewahren Sie Ihre PIN niemals gemeinsam mit der Karte in der 
     Geldbörse auf. - Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Sie 
     von vermeintlichen Bankmitarbeitenden aufgesucht oder 
     telefonisch zur Herausgabe Ihrer Karte oder PIN aufgefordert 
     werden.
   - Sprechen Sie auch im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis 
     über diese Masche. Gerade ältere Angehörige sollten wissen: 
     Bankkarten und PIN gehören niemals in fremde Hände - auch dann 
     nicht, wenn sich jemand am Telefon oder an der Haustür als 
     Bankmitarbeiter ausgibt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 06.06.2026 – 09:02

    POL-NOM: Sachbeschädigung und Bedrohung von Polizeibeamten mittels Glasscherbe

    Einbeck (ots) - Dassel, (Kr.) Samstag, 06.06.2026, 00:35 Uhr Am Samstagmorgen, kam es kurz nach Mitternacht zu einer Sachbeschädigung, in der Flüchtlingsunterkunft in der Hermannstraße, durch einen dort untergebrachten türkischen Staatsbürger. Der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche 36jährige hatte zunächst dort randaliert und dabei eine ...

    mehr
  • 06.06.2026 – 08:49

    POL-NOM: Einbruch in eine Scheune - Werkzeug entwendet

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Hinterdorfstraße, 04.06.2026, 16:30 Uhr bis 05.06.2026, 12:30 Uhr Northeim (mho) Im genannten Zeitraum wurde durch eine bislang unbekannter Täterschaft in eine Scheune in der Hinterdorfstraße eingebrochen. Anschließend wurden mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von über 5000 Euro entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 06.06.2026 – 08:48

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

    Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) Freitag, 05.06.2026, 20:05 Uhr Am Freitagabend, den 05.06.2026, befuhr ein 38jähriger, syrischer Staatsbürger, mit seinem Fahrrad, die Abfahrt vom Bürgerspital Einbeck herunter. Im Einmündungsbereich zur Andershäuser Straße übersah er dabei einen dort vorfahrtberechtigten 49jährigen Pkw-Fahrer aus Bad Gandersheim, der diese in Richtung Andershausen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren