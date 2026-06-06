Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in eine Scheune - Werkzeug entwendet

Northeim (ots)

37154 Northeim, Hinterdorfstraße, 04.06.2026, 16:30 Uhr bis 05.06.2026, 12:30 Uhr

Northeim (mho)

Im genannten Zeitraum wurde durch eine bislang unbekannter Täterschaft in eine Scheune in der Hinterdorfstraße eingebrochen.

Anschließend wurden mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von über 5000 Euro entwendet.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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