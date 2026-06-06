Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Zahnarztpraxis

Einbeck (ots)

Dassel (Kr.) Donnerstag, 04.06.2026 - Freitag, 05.06.2026

In der Nacht von Donnerstag, den 04.06.2026 auf Freitag, den 05.06.2026, versuchte ein bislang noch unbekannter Täter gewaltsam in eine Zahnarztpraxis in der Erholungsheimstraße einzudringen. Hierbei hebelte dieser erfolglos und sehr unprofessionell, mit einem Spitzen Werkzeug, an der Terrassentür des Wohn-und Praxisgebäudes. Zutritt ins Gebäude erlangte er dabei nicht. Insgesamt ist dem 74jährigen Eigentümer ein Schaden an der Tür von ca. 250,- Euro entstanden. Die Polizei Einbeck/Dassel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dieser Nacht Beobachtungen zu Tat und Täter gemacht haben könnten, sich unter Tel. 05564-999100 oder 05561-31310 zu melden.

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