Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Im Internet bestellter Hundewelpe wurde nicht geliefert

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 02.06.2026 - 03.06.2026

Am Dienstag, den 02.06.2026, besuchte ein Pärchen aus Einbeck im Internet eine Seite, die den Verkauf von Hundewelpen anbietet. Nachdem man sich einen Hund ausgesucht und den Kaufbetrag von 475,- Euro per Überweisung bezahlt hatte, sollte man noch eine weitere, völlig überteuerte Rechnung für eine Lieferspedition bezahlen. Bei einer anschließenden Recherche der Beiden kam heraus, dass es sich bei der Internetadresse sowie deren Spedition um einen sogenannten Fake-Shop handelt. Das Pärchen überwies den geforderten Betrag für die Lieferung nicht; erhielt dementsprechend auch keinen Welpen. Der Kaufbetrag konnte nicht zurück gebucht werden.

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