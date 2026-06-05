POL-NOM: Unfallflucht - Zeugen gesucht
Uslar (ots)
Uslar, (go), Wiesenstraße, (Parkplatz Lidl), Freitag, der 29.05.2026, zwischen 14:00 Uhr und 14:15 Uhr. Eine bislang unbekannte Person beschädigte, vermutlich durch einen Einkaufswagen, den PKW einer 39- jährigen aus Wesertal. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 3000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle
Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell