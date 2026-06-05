POL-NOM: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht
Uslar (ots)
Bodenfelde, (go), Otto-Hahn-Straße, zwischen Montag, dem 25.05.26, 00:00 Uhr und Samstag, dem 30.05.2026, 00:00 Uhr. Bislang unbekannte Täter zerkratzten den hinteren rechten Kotflügel des PKW eines 78- jährigen aus Bodenfelde. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 400 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060.
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