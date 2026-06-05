POL-NOM: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Northeim (ots) - NORTHEIM (mil) - Eine 43-jährige Frau wurde am Donnerstagabend in der Straße Sülbendweg von einer Streife der Polizei Northeim kontrolliert. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 43-jährige Fahrerin zwar mit dem Krad im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war, hierfür jedoch die erforderliche Führerscheinklasse nicht besaß. Nicht nur die 43-jährige Frau muss sich nun wegen Fahren ...

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