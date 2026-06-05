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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Krad ohne Führerschein gefahren

Northeim (ots)

NORTHEIM (mil) -

Eine 43-jährige Frau wurde am Donnerstagabend in der Straße Sülbendweg von einer Streife der Polizei Northeim kontrolliert. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 43-jährige Fahrerin zwar mit dem Krad im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war, hierfür jedoch die erforderliche Führerscheinklasse nicht besaß.

Nicht nur die 43-jährige Frau muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten - der 45-jährige Halter des Krads ebenfalls, da er die Fahrt duldete.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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