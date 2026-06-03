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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: **Verkehrsunfallflucht in der Güterbahnhofstraße - Polizei sucht Zeugen**

Northeim (ots)

**Northeim (Fi), Güterbahnhofstraße, Dienstag, 02.06.2026, zwischen 09.00 Uhr und 19.00 Uhr**

Am Dienstag kam es in der Güterbahnhofstraße in Northeim zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Güterbahnhofstraße in Richtung Bahnhofstraße. Beim Vorbeifahren kollidierte das Fahrzeug mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw und verursachte dabei einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Die Polizei Northeim hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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