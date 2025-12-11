Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: - Tiefbauunfall - Person verschüttet nach Teileinsturz der Baugrube

Langenfeld (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 10. Dezember, kam es auf dem Julius-Haas-Weg gegen 14 Uhr zu einem Tiefbauunfall, bei dem eine Person verschüttet wurde. Aufgrund des Lagebildes wurden die hauptamtliche Wache, der Löschzug 1 Stadtmitte und der Rettungsdienst alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Eine Person, die an einem Haus Ausschachtungsarbeiten vorgenommen hatte, war durch einen Teileinsturz der Baugrube in knapp drei Tiefe verschüttet worden. Ersthelfer hatten sie bereits teilweise freigelegt. Ein am Rand der Baugrube stehender Bagger drohte in die Grube abzurutschen. Die Einsatzkräfte bereiteten umgehend die Rettung der Person vor und leiteten die medizinische Versorgung ein. Parallel dazu wurde der Bagger mit einem Greifzug gegen weiteres Abrutschen gesichert. Die Feuerwehr begann sofort damit, die Baugrube mit Abstützmaterial auszukoffern, um ein weiteres Nachrutschen der Erde zu verhindern. Anschließend begannen die Einsatzkräfte, die Person mit Handschaufeln zu befreien. Gleichzeitig versorgte der Rettungsdienst den verletzten Patienten. Nachdem die Person aus der Baugrube gerettet worden war, wurde sie vom Rettungsdienst in einem RTW medizinisch versorgt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Patient anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Zusätzlich zu der verletzten Person wurden vier weitere Betroffene durch Notfallseelsorger betreut. Von Betroffenen spricht man in diesem Zusammenhang, wenn sie beispielsweise Augenzeugen des Unfalls geworden sind. Nachdem die Person gerettet worden war, wurde zudem ein Fachberater für Statik des THW an die Einsatzstelle gerufen, um zu prüfen, ob die Verschalung der Baugrube ohne Gefährdung der Einsatzkräfte wieder abgebaut werden konnte. Da der Statiker keine Probleme sah, konnte mit dem Rückbau begonnen werden. Aufgrund der langen Einsatzdauer wurden zur Verpflegung der Einsatzkräfte außerdem Einheiten des Malteser Hilfsdienstes alarmiert. Auch hier zeigte sich erneut das gute Zusammenwirken der verschiedenen Hilfsorganisationen und der Polizei im Einsatzfall zum Wohle der Langenfelder Bevölkerung. Der Einsatz war gegen 19.30 Uhr beendet.

