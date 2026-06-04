Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Falscher Handwerker: 90-jähriger wird Opfer eines Betruges

Northeim (ots)

37154 Northeim, Theodor-Heuss-Ring, Montag, 01.06.2026, 12.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person gab sich als falscher Handwerker der Wasserwerke aus und erlangt somit Zutritt zur Wohnung eines 90-jährigen Mannes. Im späteren Verlauf bemerkte der Geschädigte das Fehlen zweier Kassetten, in denen sich neben Bargeld auch zwei Schüssel befanden.

Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die unbekannte Person konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 40 Jahre alt - ca. 185cm groß - athletische Figur - dunkles kurzarmiges Hemd mit Kragen - dunkle Hose - gepflegtes Aussehen - hochdeutsche Aussprache

Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Person oder der Tat machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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