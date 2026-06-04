Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Albert-Schweitzer-Weg, Mittwoch, 03.06.2026, 07.55 Uhr - 15.15 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person touchierte beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß geparkten Pkw eines 68-jährigen Mannes. Anschließend entfernte sich die unfallverursachende Person vom Unfallort ohne den Unfall zu melden.

Bei dem Hyundai Tucson des Geschädigten entstand vorne links ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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