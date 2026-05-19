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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Schwerer Verkehrsunfall nahe Alzey

Alzey (ots)

Am Dienstag, 19.05.2026, kam es auf der Bundesstraße 271 bei Alzey zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Alzeyer befuhr gegen 03:15 Uhr die Bundesstraße in seinem PKW aus Richtung Flomborn kommend. Noch vor der Ortslage Alzey kam der PKW nach links von der Straße ab, durchfuhr den Straßengraben, stieß mit hoher Wucht in einen Schrebergarten und wurde wieder zurück auf die Bundesstraße geschleudert. Der 39-Jährige wurde leicht verletzt. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Am Schrebergarten entstanden erhebliche Beschädigungen. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Anzeichen auf eine Alkoholisierung des Fahrers. Diesem wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey
Telefon: 06731-911-0
Website: https://s.rlp.de/Ul9c8PB

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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