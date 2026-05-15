Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Am Dienstag, 12.05.2026 kam es in den Mittagsstunden in Hangen-Weisheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Posthausstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich gegen 11:45 Uhr ein bislang unbekannter Mann auf dem Grundstück der späteren Geschädigten auf und bat mittels Gesten um Geld. Nachdem ihm ein geringer Bargeldbetrag ausgehändigt worden war, entfernte sich der Mann zunächst wieder. Kurz darauf verließ die Bewohnerin das Anwesen mit ihrem Fahrzeug.

Als sie wenige Stunden später zurückkehrte, stellte sie fest, dass unbekannte Täter in ihr Wohnhaus eingedrungen waren. Diese durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Ob die beiden Vorfälle in Zusammenhang stehen, kann derzeit nicht sicher beurteilt werden.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine männliche Person, die sich im fraglichen Zeitraum im Bereich des Tatortes aufgehalten hat. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - männlich - etwa 175 bis 180 cm groß - dunkler Bart - dunkle Oberbekleidung mit weißen Streifen im Schulter-/Oberarmbereich - dunkle Hose - schwarze Schuhe - schwarze Handschuhe - schwarze Strickmütze - dunkler Rucksack

Die Kriminalpolizei Worms hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Bereich der Posthausstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, sich bei der Kriminalinspektion Worms zu melden.

Hinweise bitte an:

Kriminalinspektion Worms, Tel. 06241 852-0, E-Mail: KIWorms@polizei.rlp.de

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