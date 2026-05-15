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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Alsheim (ots)

Am Donnerstag, den 14.05.2026 kam es gegen 20:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Taubertstraße in Alsheim. Ein 44-jähriger Fahrzeugführer kam mit seinem PKW von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen einen geparkten PKW und anschließend gegen eine Hauswand, welche hierdurch erheblich beschädigt wurde. Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der geparkte PKW wurde gegen ein Hoftor geschoben, welches hierdurch ebenfalls beschädigt wurde. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Worms

Telefon: 06241 852-0
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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