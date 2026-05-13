Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Pkw Brand durch technischen Defekt

Dreisen (ots)

Am heutigen Mittwochmittag entwickelte sich im Ort Dreisen während der Fahrt im Motorraum eines Pkw ein Brandherd aufgrund eines technischen Defekts. Die beiden Insassen stellten geistesgegenwärtig den Pkw am Straßenrand ab, begaben sich aus dem Fahrzeug und verständigten den Notruf. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 20000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Fahrbahn war bis zum Abschluss der Löscharbeiten für etwa eine Stunde gesperrt.

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