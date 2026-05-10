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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Inspektionsleuchte und Passanten überführen betrunkenen Autofahrer.

Alzey (ots)

Am gestrigen Samstag meldeten Passanten gegen 18:15 Uhr einen Autofahrer, der mit seinem Pkw im Kreisverkehr Weinheimer Landstraße/Am Herdry in Alzey liegen geblieben sei. Der Fahrer mache einen stark verwirrten Eindruck. Den vor Ort eintreffenden Polizeibeamten erklärte der 44 Jahre alte Fahrzeugführer, dass er eine Panne habe und sein Auto nicht mehr funktioniere. Wie die Beamten später feststellen, war es allerdings lediglich die Inspektionsleuchte, die im Fahrzeug angegangen war. Ansonsten war das Fahrzeug noch fahrbereit. Der Grund für die Verwirrung des Autofahrers wurde jedoch ziemlich schnell deutlich. Ein Atemalkoholtest ergab den erschreckenden Wert von 3,86 Promille. Auf Anordnung der Polizei wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-0
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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