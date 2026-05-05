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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Stetten - Schrottsammler mit schrottreifem Fahrzeug unterwegs

Stetten (ots)

Die Tour von drei Schrottsammler wurde am Montagvormittag durch die Polizei beendet nachdem massive Mängel festgestellt wurden.

Zunächst teilte eine aufmerksame Anwohnerin mit, dass ein Transporter in Stetten durch die Straßen fahre und die Insassen bei allen Anwohnern klingeln würden. Das kam ihr komisch vor.

Durch die Polizeistreife konnte das Fahrzeug in Stetten kontrolliert werden. Hierbei stellte sich zunächst heraus, dass die drei Insassen ohne Beachtung abfallrechtlicher Vorschriften und ohne Gewerbeanmeldung Schrott einsammelten. Wer Schrott, also Abfall, sammeln möchte muss die zuvor anzeigen bzw. genehmigen lassen.

Zudem konnte bei Inaugenscheinnahme des technischen Zustandes des Fahrzeugs festgestellt werden, dass wesentliche Bauteile stark korrodiert waren und die Heckklappe sich nicht bzw. nur mittels eines provisorisch angebrachten Seiles öffnen lies.

Das Fahrzeug wurde daraufhin beim TÜV vorgestellt. Hier zeigte sich das Ausmaß der Mängel. Es wurden 29 erhebliche/gefährliche Mängel festgestellt. Unter anderem waren die Aufnahmen für die Federn und weitere Rahmenteile durchgerostet sodass bereits Löcher zu sehen waren.

Die Weiterfahrt wurde untersagt, da das Fahrzeug in diesem Zustand eine erhebliche Gefahr für den Straßenverkehr darstellte. Außerdem kommen nun mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren auf den Fahrer zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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