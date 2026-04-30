POL-PDWO: E-Scooter-Fahrer verunfallt mit mehr als 3 Promille
Worms (ots)
Am Mittwoch, den 29.04.2026, gegen 19:46 Uhr befuhr der 44-jährige E-Scooter-Fahrer die L440 aus Richtung Gernsheimer Fahrt kommend in Fahrtrichtung Eich. Auf gerader Strecke kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, verunfallte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeikräfte bei dem Fahrer eine erhebliche Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,55 Promille. Der Verletzte wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen. Gegen den E-Scooter-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
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