PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: E-Scooter-Fahrer verunfallt mit mehr als 3 Promille

Worms (ots)

Am Mittwoch, den 29.04.2026, gegen 19:46 Uhr befuhr der 44-jährige E-Scooter-Fahrer die L440 aus Richtung Gernsheimer Fahrt kommend in Fahrtrichtung Eich. Auf gerader Strecke kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, verunfallte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeikräfte bei dem Fahrer eine erhebliche Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,55 Promille. Der Verletzte wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen. Gegen den E-Scooter-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 18:56

    POL-PDWO: Kirchheimbolanden - PKW-Besitzer gesucht

    Kirchheimbolanden (ots) - Am Montag, den 27.04.2026 wurde auf dem Parkplatz des Unternehmens Borg Warner an der Kaiserstraße in Kirchheimbolanden ein PKW mit mehreren Beschädigungen und zerstörten Scheiben vorgefunden. Durch die Polizei wurde dieser zum Schutz vor weiteren Beschädigungen bzw. Diebstahl sichergestellt. Eine Straftat ist aktuell nicht auszuschließen. Aktuell gibt es keine Hinweise auf einen Besitzer ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 11:05

    POL-PDWO: Verkehrsteilnehmer fährt Streifenwagen auf

    Worms (ots) - Am 25.04.2026 befinden sich Polizeibeamte der Polizeiinspektion Worms auf einer Streifenfahrt in der Wormser Innenstadt, als sie im stockenden Verkehr einen leichten Anstoß am Heck des Streifenwagens wahrnehmen. Am Steuer des Fahrzeuges, welches dem Streifenwagen aufgefahren war, kann ein achtundzwanzig Jahre alter Mann festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei stellt sich heraus, dass die Person über ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren