Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Fahrstunde auf der L386 - Zeugen gesucht

Flomborn (ots)

Durch einen Zeugen wird am 01.05.2026 gegen 19:30 Uhr gemeldet, dass ein Pkw die L386 von Gauersheim kommend in Fahrtrichtung Flomborn sehr unsicher befahre. Das Fahrzeug bremse immer wieder stark ab, fahre Schlangenlinien und gerate in den Gegenverkehr. Das Fahrzeug kann durch eine eingesetzte Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei stellt sich heraus, dass das Fahrzeug durch eine 37-Jährige aus Kirchheimbolanden geführt wird, welche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Ehemann und Halter des Fahrzeugs befindet sich auf dem Beifahrersitz. Laut eigenen Angaben wollte man am Feiertag das Fahren üben. Gegen beide Fahrzeuginsassen werden Strafanzeigen gefertigt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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