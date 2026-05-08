POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Zeugen von medizinischem Notfall gesucht
Kirchheimbolanden (ots)
Am Freitagvormittag kam es zwischen 11 und 12 Uhr zu einem medizinischen Notfall eines jungen Mannes vor den Einkaufsmärkten in der Mühlstraße 3 in Kirchheimbolanden.
Eine Zeugin und Ersthelferin des Vorfalls meldete sich bei der Polizei. Drei weitere bislang unbekannte Frauen hätten dem Mann ebenfalls geholfen. Zur genauen Sachverhaltsklärung werden alle Ersthelfer und Zeugen des Vorfalls gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Kirchheimbolanden
Telefon: 06352-9110
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