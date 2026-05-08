Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfallbilanz 2025 - Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Kirchheimbolanden (ots)

Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden ist die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle in 2025 um 6,2 % (75 Fälle) angestiegen und erreicht mit 1.277 Unfällen den höchsten Wert der letzten fünf Jahre. Besonders innerorts zeigt sich ein deutlicher Zuwachs, was auf eine steigende Verkehrsdichte und ein erhöhtes Konfliktpotenzial im Alltagsverkehr hinweist.

Trotz steigender Unfallzahlen ist die Schwere der Unfallfolgen rückläufig. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden sank um 4,9 % (6 Fälle) auf 117 Fälle und erreicht damit den niedrigsten Wert der letzten fünf Jahre. Im Jahr 2025 wurde kein Verkehrstoter registriert. Auch die Zahl der Schwerverletzten ging zurück, während die Leichtverletzten nahezu konstant blieben.

Die Zahl der verunglückten Personen stieg im Jahr 2025 leicht um 5,2 % (8 Fälle) auf 163 an. Dieser Anstieg ist jedoch ausschließlich auf eine Zunahme der Leichtverletzten zurückzuführen. Im Jahr 2025 wurde kein tödlich verunglückte Person registriert. Die Zahl der Schwerverletzten sank, was die positive Entwicklung hinsichtlich der Unfallfolgen weiter unterstreicht. Die Daten zeigen, dass Verkehrsunfälle zwar häufiger auftreten, jedoch weniger gravierende Folgen nach sich ziehen.

Eine gegenläufige Entwicklung zeigt sich bei den Verkehrsunfällen mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Mit 263 Fällen stieg im Vorjahresvergleich die Anzahl der Fälle um 9,1 % (22 Fälle) und erreichte dadurch den höchsten Wert im Fünfjahresvergleich. Zugleich war ein Rückgang der Aufklärungsquote um 5,2 % (5 Fälle) festzustellen. Diese Entwicklung ist typisch für innerörtliche Bereiche mit hoher Verkehrsdichte.

Die Analyse der Risikogruppen verdeutlicht ein heterogenes Bild. Während die Unfallzahlen bei Kindern mit 4 Fällen niedrig bleiben, stieg die Zahl der verunglückten Kinder auf 11 Kinder an, was ihre besondere Schutzbedürftigkeit unterstreicht. Bei jungen Fahrenden ist mit 217 Fällen ein deutlicher Rückgang der Unfallzahlen um 12,1 % (30 Fälle) festzustellen und erreicht den niedrigsten Stand in den letzten fünf Jahren. Seniorinnen und Senioren sind mit 265 Fällen um 5,2 % (13 Fälle) häufiger in Unfälle verwickelt. Die Verkehrsunfallbeteiligung von Seniorinnen und Senioren erreicht damit den höchsten Stand der letzten fünf Jahre. Die Anzahl registrierter Personenschäden bei Seniorinnen und Senioren bleibt mit 24 Fällen im fünf Jahres Vergleich konstant. In Anbetracht gestiegener Gesamtzahlen bei der Verkehrsunfallbeteiligung sinkt die Häufigkeit fesgestellter Personenschäden und zeigt einen positiven Trend zu einer geringeren Verletzungsschwere.

Besonders relevant bleibt die Risikogruppe der motorisierten Zweiradfahrenden: Insgesamt waren 30 Fälle zu verzeichnen. Die Gesamtzahl reduzierte sich um 14,3 % (5 Fälle) auf den niedrigsten Stand im fünf Jahres Vergleich. Die Unfallzahlen gingen zwar zurück, gleichzeitig stieg jedoch die Zahl der Schwerverletzten auf 9 und damit um 28,6% (2 Fälle).

In 2025 waren die häufigsten Unfallursachen - Fehler beim Abbiegen, Wenden oder Rückwärtsfahren mit 207 Fällen, Vorfahrtsmissachtung mit 74 Fällen, Geschwindigkeit mit 68 Fällen und Abstand mit 61 Fällen. Die klassischen Unfallursachen dominieren damit weiterhin das Unfallgeschehen. Geschwindigkeit bleibt dabei die zentrale Ursache schwerer Verkehrsunfälle, insbesondere außerorts und im Zusammenhang mit motorisierten Zweirädern. Die Unfallursache "Ablenkung" zeigt eine leicht steigende Tendenz, was bundesweiten Entwicklungen entspricht und insbesondere auf die Nutzung mobiler Endgeräte zurückzuführen ist. Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss reduzierten sich um 10% (2 Fälle) auf 18 Fälle. Verkehrsunfälle unter Drogeneinfluss reduzierten sich um 60 % (3 Fälle) auf 2 Fälle.

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