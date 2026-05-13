PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 11- und 14-Jährigem aus Kirchheimbolanden

Kirchheimbolanden (ots)

Die beiden seit Montag, 11.05.2026, als vermisst gemeldeten 11- und 14-Jährigen aus Kirchheimbolanden konnten am Dienstag, 12.05.2026, wohlbehalten in Kirchheimbolanden angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

HINWEIS: Wir bitten Medien, insbesondere Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 10.05.2026 – 18:17

    POL-PDWO: Inspektionsleuchte und Passanten überführen betrunkenen Autofahrer.

    Alzey (ots) - Am gestrigen Samstag meldeten Passanten gegen 18:15 Uhr einen Autofahrer, der mit seinem Pkw im Kreisverkehr Weinheimer Landstraße/Am Herdry in Alzey liegen geblieben sei. Der Fahrer mache einen stark verwirrten Eindruck. Den vor Ort eintreffenden Polizeibeamten erklärte der 44 Jahre alte Fahrzeugführer, dass er eine Panne habe und sein Auto nicht mehr ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 22:48

    POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Zeugen von medizinischem Notfall gesucht

    Kirchheimbolanden (ots) - Am Freitagvormittag kam es zwischen 11 und 12 Uhr zu einem medizinischen Notfall eines jungen Mannes vor den Einkaufsmärkten in der Mühlstraße 3 in Kirchheimbolanden. Eine Zeugin und Ersthelferin des Vorfalls meldete sich bei der Polizei. Drei weitere bislang unbekannte Frauen hätten dem Mann ebenfalls geholfen. Zur genauen ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 13:25

    POL-PDWO: Verkehrsunfallbilanz 2025 - Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

    Kirchheimbolanden (ots) - Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden ist die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle in 2025 um 6,2 % (75 Fälle) angestiegen und erreicht mit 1.277 Unfällen den höchsten Wert der letzten fünf Jahre. Besonders innerorts zeigt sich ein deutlicher Zuwachs, was auf eine steigende Verkehrsdichte und ein erhöhtes Konfliktpotenzial im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren