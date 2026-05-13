Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 11- und 14-Jährigem aus Kirchheimbolanden

Kirchheimbolanden (ots)

Die beiden seit Montag, 11.05.2026, als vermisst gemeldeten 11- und 14-Jährigen aus Kirchheimbolanden konnten am Dienstag, 12.05.2026, wohlbehalten in Kirchheimbolanden angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

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