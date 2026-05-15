Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfallbilanz 2025 der Polizeiinspektion Worms Mehr Unfälle insgesamt - weniger Personenschäden

Worms (ots)

Die Polizeiinspektion Worms stellt ihre Verkehrsunfallbilanz für das Jahr 2025 vor: Insgesamt wurden 3.417 Verkehrsunfälle polizeilich erfasst. Dies entspricht einem Anstieg von 4,1 % gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig sank die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden um 4,0 % auf 360 Verkehrsunfälle. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit tödlich verletzen Personen stieg jedoch von 2 auf 4 Fälle.

Verkehrsunfallfluchten mit steigender Tendenz: Bei rund jedem vierten Verkehrsunfall entfernte sich ein Beteiligter unerlaubt vom Unfallort: Die Zahl der Verkehrsunfallfluchten stieg von 830 Fällen im Jahr 2024 auf 905 Fälle im Jahr 2025. Die Aufklärungsquote lag bei 36,9 %.

Kinder, junge Fahrer und Senioren

Bei den sogenannten Risikogruppen zeigt sich ein differenziertes Bild: Die Unfälle mit Kinderbeteiligung blieben im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant. Insgesamt wurden 35 Verkehrsunfälle mit Kinderbeteiligung registriert. Dabei wurden 18 Kinder verletzt. Drei der 35 Unfälle mit Kinderbeteiligung ereigneten sich auf dem Schulweg. Rückläufig war hingegen die Zahl der Unfälle mit Beteiligung junger Fahrerinnen und Fahrer im Alter von 18-24 Jahre. Sie sank um 6,6 % auf 568 Fälle. Deutlich angestiegen ist dagegen die Zahl der Verkehrsunfälle mit Seniorenbeteiligung (ab 65 Jahre). Mit 776 registrierten Verkehrsunfällen wurde im Jahr 2025 ein Höchststand im Fünf-Jahres-Vergleich erreicht.

Unfälle mit Zweirädern steigend - besonderer Fokus auf Elektrokleinstfahrzeugen (eKFZ /eScooter) Die Zahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Rad- und Pedelecfahrenden stieg um 11,5 % auf 155 Fälle. Verkehrsunfälle mit motorisierten Zweirädern erreichten mit 71 Fällen einen Höchststand im Fünf-Jahres-Vergleich. Die Zahl der Personenschadensunfälle blieb in dieser Gruppe mit 38 Fällen nahezu unverändert. Besonders im Fokus der Polizei standen im Jahr 2025 Elektrokleinstfahrzeuge (eKFZ): Mit 46 registrierten Verkehrsunfällen wurde auch hier ein neuer Höchstwert erreicht. In 32 Fällen wurden Personen verletzt. Parallel zur zunehmenden Nutzung stellte die Polizeiinspektion Worms verstärkt Fehlverhalten fest und intensivierte ihre Kontrollmaßnahmen. Bei 933 Kontrollen von Elektrokleinstfahrzeugen wurden 200 Strafverfahren und 160 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet sowie 63 Verwarnungen ausgesprochen. Hauptverstöße waren fehlender oder unzureichender Versicherungsschutz (176 Strafanzeigen), Führen des Fahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel (24 Strafanzeigen und 160 Ordnungswidrigkeitsanzeigen) sowie das unzulässige Befahren der Fußgängerzone oder von Gehwegen. Die Polizeiinspektion Worms weist in diesem Zusammenhang nochmals auf die geltenden Regeln für E-Scooter hin: Die Nutzung ist nur für eine Person erlaubt, das Mindestalter beträgt 14 Jahre und es besteht Versicherungs- sowie Betriebserlaubnispflicht. Zudem gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h. Für Alkohol gelten dieselben Promillegrenzen wie beim Autofahren, die Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt ist verboten. Gehwege und Fußgängerzonen dürfen grundsätzlich nicht befahren werden.

Die Polizeiinspektion Worms kündigt an, die verstärkten Kontrollen auch im Jahr 2026 konsequent fortzuführen.

Weiterführende Informationen sowie detaillierte Zahlen, Daten und Erläuterungen zur Verkehrsunfallstatistik sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-mainz/unsere-dienststellen/polizeidirektion-worms/polizeiinspektion-worms

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