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Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Feuerwehr bekämpft Waldbrand im Steilhang

FW Menden: Feuerwehr bekämpft Waldbrand im Steilhang
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Menden (ots)

Der Feuerwehr Menden wurde am Mittwochnachmittag zunächst ein Kleinbrand im Bereich eines Schießstandes am Hexenteich gemeldet. Nach dem Eintreffen zeigte sich, dass sich der Brand über die Vegetation an einem Steilhang ausbreitete. Umgehend erhöhten die Einsatzkräfte das Alarmstichwort und leiteten die ersten Maßnahmen zur Brandbekämpfung ein. Diese zeigten schnell Wirkung, die Brandausbreitung konnte gestoppt werden. Aufwändiger gestalteten sich, aufgrund der Topografie, die Nachlöscharbeiten. Um Glutnester in dem unwegsamen Gelände aufzufinden, setzte die Feuerwehr neben bodengebundenen Trupps auch die Drohne mit einer Wärmebildkamera ein. Nach ca. einer Stunde meldete der Einsatzleiter "Feuer aus!". Im Einsatz befanden sich die hauptamtliche Wache sowie die Freiwillige Feuerwehr mit dem Löschzug Mitte, der Drohneneinheit und den Löschgruppen Bösperde.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Menden
Pressestelle
Christopher Reimann
Telefon: 02373/903-1698
E-Mail: creimann@ff-menden.de
http://www.ff-menden.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Menden, übermittelt durch news aktuell

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