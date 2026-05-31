Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0358 --Farbschmierereien an Schule--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Schwachhausen, Schwachhauser Heerstraße Zeit: 29.05.2026, 19 Uhr bis 30.05.2026, 13 Uhr

Am Wochenende besprühten Unbekannte eine Schule in Schwachhausen umfangreich mit Farbschmierereien. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Der oder die Unbekannten brachten in der Zeit von Freitag, 19 Uhr bis Samstag, 13 Uhr mehrere Farbschmierereien an diversen Gebäuden des Gymnasiums in der Schwachhauser Heerstraße an. In roter Farbe sprühten sie neben politisch motivierten Schriftzügen wie "Free Palestina" oder "Scheiss Nazis" auch Ausdrücke wie "67" oder sonstige Zeichnungen.

Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell