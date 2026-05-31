Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0357 --Supermarkt überfallen - Zeugen gesucht--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum, OT St. Magnus, Richthofenstraße Zeit: 30.05.2026, 8:40 Uhr

Am Samstagmorgen überfiel ein unbekannter Mann einen Supermarkt in Burglesum. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Der Mann betrat gegen 8:40 Uhr das Lebensmittelgeschäft in der Richthofenstraße und forderte unter dem Vorhalt einer Schusswaffe von dem 60 Jahre alten Ladenbesitzer die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Täter das Geld in seine Tasche steckte, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Täter soll etwa 180 Zentimeter groß, schlank und mit einer dunklen Jeans und einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet gewesen sein.

Die Polizei Bremen sucht Zeugen, die am Samstagmorgen gegen 8:40 Uhr im Bereich Richthofenstraße/Blumenkamp etwas Auffälliges beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können. Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell