PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0357 --Supermarkt überfallen - Zeugen gesucht--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Burglesum, OT St. Magnus, Richthofenstraße
Zeit: 	30.05.2026, 8:40 Uhr

Am Samstagmorgen überfiel ein unbekannter Mann einen Supermarkt in Burglesum. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Der Mann betrat gegen 8:40 Uhr das Lebensmittelgeschäft in der Richthofenstraße und forderte unter dem Vorhalt einer Schusswaffe von dem 60 Jahre alten Ladenbesitzer die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Täter das Geld in seine Tasche steckte, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Täter soll etwa 180 Zentimeter groß, schlank und mit einer dunklen Jeans und einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet gewesen sein.

Die Polizei Bremen sucht Zeugen, die am Samstagmorgen gegen 8:40 Uhr im Bereich Richthofenstraße/Blumenkamp etwas Auffälliges beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können. Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Jana Schmidt
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 30.05.2026 – 10:56

    POL-HB: Nr.: 0356 --Pfefferspray in Straßenbahn versprüht - Zeugen gesucht--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Gete, Konrad-Adenauer-Allee Zeit: 30.05.2026, 01:40 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag versprühte ein bislang unbekannter Mann in einer Straßenbahnlinie in Schwachhausen Pfefferspray. Die Polizei Bremen sucht Zeugen. Der Unbekannte versprühte gegen 01:40 Uhr in der Linie N1 in Richtung Mahndorf auf Höhe der ...

    mehr
  • 30.05.2026 – 10:53

    POL-HB: Nr.: 0355 --Polizei stoppt Autorennen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Steffensweg, Nordstraße Zeit: 29.05.2026, 21:50 Uhr Am Freitagabend stoppten Einsatzkräfte der Polizei Bremen in Walle ein mutmaßliches Autorennen zwischen einem 20- und einem 22-Jährigen. Beide Führerscheine und ein Fahrzeug wurden sichergestellt. Im Rahmen der Maßnahmen gegen Poser und Raser waren die Einsatzkräfte der spezialisierten Verkehrsüberwachung am Freitagabend ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 11:09

    POL-HB: Nr.: 0354 --Selbstbehauptungsseminar der Polizei Bremen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall Zeit: 15.06.2026 Sie fühlen sich in der Öffentlichkeit unsicher? Sie wissen nicht wie Sie sich verhalten sollen, wenn Sie von fremden Personen angesprochen werden? Sie würden gerne anderen Menschen in bedrohlichen Situationen helfen, wissen aber nicht wie? Dann besuchen Sie das Selbstbehauptungsseminar ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren