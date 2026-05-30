Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0355 --Polizei stoppt Autorennen--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Walle, OT Steffensweg, Nordstraße Zeit: 29.05.2026, 21:50 Uhr

Am Freitagabend stoppten Einsatzkräfte der Polizei Bremen in Walle ein mutmaßliches Autorennen zwischen einem 20- und einem 22-Jährigen. Beide Führerscheine und ein Fahrzeug wurden sichergestellt.

Im Rahmen der Maßnahmen gegen Poser und Raser waren die Einsatzkräfte der spezialisierten Verkehrsüberwachung am Freitagabend unter anderem mit einem Zivilfahrzeug im Stadtgebiet unterwegs. Gegen 21:50 Uhr wurden sie in der Nordstraße/Bremerhavener Straße stadteinwärts auf zwei BMW's aufmerksam, die sich offenbar ein Rennen lieferten. Zwischen dem Waller Ring und der Grasberger Straße erreichten die beiden Männer Geschwindigkeiten bis zu 150 km/h bei erlaubten 50 km/h. Das gesamte Geschehen wurde durch das Zivilfahrzeug videografiert. Beide Fahrzeuge konnten schließlich schnell durch die Polizisten gestoppt werden. Die Führerscheine der jungen Männer wurden sichergestellt, ebenso wie das Auto des 22-Jährigen, nicht jedoch der BMW des 20-Jährigen, da es sich um ein Firmenfahrzeug handelt.

Gegen beide Männer wird jetzt wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen ermittelt.

Die Polizei Bremen wird auch weiterhin konsequent gegen Raser und Poser vorgehen und mit uniformierten und zivilen Kräften im Stadtgebiet präsent sein.

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