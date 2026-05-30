Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0356 --Pfefferspray in Straßenbahn versprüht - Zeugen gesucht--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Gete, Konrad-Adenauer-Allee Zeit: 30.05.2026, 01:40 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag versprühte ein bislang unbekannter Mann in einer Straßenbahnlinie in Schwachhausen Pfefferspray. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Der Unbekannte versprühte gegen 01:40 Uhr in der Linie N1 in Richtung Mahndorf auf Höhe der Konrad-Adenauer-Allee mutmaßlich Pfefferspray. 16 Personen erlitten dadurch leichte Reizungen der Atemwege. Medizinisch behandelt werden musste niemand.

Es ist bislang weder eine Beschreibung des Mannes noch seine Fluchtrichtung bekannt. Die Polizei Bremen sucht daher weitere Zeugen der Tat und bittet diese, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

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