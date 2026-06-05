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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), OT Wahmbeck, Weserstraße, (Kreuzung Ecke Kurze Straße), zwischen Freitag, dem 29.05.2026, 17:00 Uhr und Samstag, dem 30.05.2026, 18:00 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte im Vorbeifahren den PKW eines 55- jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen oder sich um die Regulierung des Schadens, in Höhe von ca. 3000 Euro, zu kümmern. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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