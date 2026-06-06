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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, B 446, Höhe Hevensen, Freitag, 05.06.2026, 19:40 Uhr

Northeim (mho)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Freitagabend auf der B 446.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 73-jähriger Pkw-Fahrer aus Hardegsen die B 446 von Hardegsen kommend in Fahrtrichtung Nörten-Hardenberg. An der Abfahrt Hevensen wollte er nach rechts in die Mühlenstraße abbiegen. Hierbei kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro.

Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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