Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus; Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) Mittwoch, 03.06.2026; 09:00 Uhr - 18:00 Uhr

Am Mittwochabend, den 03.06.2026, meldete ein 76jähriger Einbecker bei der Polizei, dass es im Laufe des Tages zu einem möglichen Einbruchsversuch, in dem von ihm mitbewohnten Mehrfamilienhaus, in der Beverstraße 6, gekommen sei. An zwei Hauseingangstüren konnten Hebelmarken festgestellt werden. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und vor Ort Spuren gesichert. Insgesamt wurde durch den bislang noch unbekannten Täter ein Schaden von ca. 6.000,- Euro verursacht. Zu einem Entwendungsschaden im Haus kam es nicht. Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen zu Tat und Täter gemacht haben oder denen in diesem Zusammenhang etwas ungewöhnlich vorkam, werden gebeten, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

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