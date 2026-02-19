Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Gartenpavillons

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brandes in Eberbach alarmiert.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 18.20 Uhr in einem Mehrfamilienanwesen in der Heinrich-Weihrauch-Straße ein Gartenpavillon in Brand. Die Flammen griffen auch auf die Hausfassade über. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren Eberbach und Schönbrunn konnte der Brand rasch gelöscht werden, bevor dieser auf das Gebäudeinnere übergriff.

Das Gebäude wurde umgehend geräumt und sämtliche im Haus befindlichen Personen blieben unverletzt.

Am Pavillon und der Gebäudefassade entstand Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die weiteren Brandermittlungen des Brandspezialisten beim Polizeirevier Eberbach dauern an.

