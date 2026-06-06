Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) Freitag, 05.06.2026, 20:05 Uhr

Am Freitagabend, den 05.06.2026, befuhr ein 38jähriger, syrischer Staatsbürger, mit seinem Fahrrad, die Abfahrt vom Bürgerspital Einbeck herunter. Im Einmündungsbereich zur Andershäuser Straße übersah er dabei einen dort vorfahrtberechtigten 49jährigen Pkw-Fahrer aus Bad Gandersheim, der diese in Richtung Andershausen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Radfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Im Anschluss wurde dieser sogleich, nach Erstversorgung durch Rettungssanitäter, ins Bürgerspital zur weiteren Behandlung verbracht. Sein völlig beschädigtes Fahrrad wurde bei der Polizei Einbeck untergestellt. Am Pkw des anderen Beteiligten entstand ein Schaden von ca. 3.000,- Euro. Dieser blieb bei dem Unfall unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell