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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Alkoholisiert Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Für eine 37-jährige Autofahrerin aus Wiesmoor endete die Fahrt am Sonntag (29.03.26) an der Dülmener Straße. Gegen 11.20 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung die Frau, nachdem sie laut Zeugen in Schlangenlinien gefahren war. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief mit rund 0,6 Promille positiv. Die 37-Jährige musste mit zur Wache, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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