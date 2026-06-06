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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung und Bedrohung von Polizeibeamten mittels Glasscherbe

Einbeck (ots)

Dassel, (Kr.) Samstag, 06.06.2026, 00:35 Uhr

Am Samstagmorgen, kam es kurz nach Mitternacht zu einer Sachbeschädigung, in der Flüchtlingsunterkunft in der Hermannstraße, durch einen dort untergebrachten türkischen Staatsbürger. Der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche 36jährige hatte zunächst dort randaliert und dabei eine Fensterscheibe eingeschlagen. Als die hinzugerufene Polizei vor Ort erschien, versuchte er zunächst sich selbst zu verletzen, ergriff dann aber im weiteren Verlauf eine große Glasscherbe und bedrohte damit die eingesetzten Beamten. Durch den Einsatz von Pfefferspray gelang es diesen dann aber, den Mann unter Kontrolle zu bringen und durch Rettungskräfte medizinisch versorgen zu lassen. Im Anschluss wurde der Bewohner mit dem Rettungswagen einer psychiatrischen Fachklinik zugeführt. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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