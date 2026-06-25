Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim: 64-jähriger Mann vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Seit Freitag, den 19.06.2026 wird ein 64-Jähriger aus Eppelheim vermisst. Der Mann verabschiedete sich von seiner Familie um Fußball zu schauen und kehrte seither nicht zurück. Bisherige Ermittlungen und die Überprüfung möglicher Anlaufstellen führten nicht zum Auffinden des Mannes. In Anbetracht dessen, dass der 64-jährige auch zu einer vereinbarte Verabredung nicht erschienen ist, geht die Polizei derzeit von einer Vermisstensache aus. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: männlich, 1,75cm groß, ca. 75 kg schwer, normale Statur, graue/kurze Haare, Dreitagebart, trägt grünes T-Shirt, Shorts in Tarnfleckmuster, dunkelblaue Sportschuhe.

Ein Lichtbild des Vermissten ist hier abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/eppelheim-rhein-neckar-kreis-vermisstenfahndung/

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten mitteilen können, werden gebeten, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

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