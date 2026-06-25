PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim: 64-jähriger Mann vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Seit Freitag, den 19.06.2026 wird ein 64-Jähriger aus Eppelheim vermisst. Der Mann verabschiedete sich von seiner Familie um Fußball zu schauen und kehrte seither nicht zurück. Bisherige Ermittlungen und die Überprüfung möglicher Anlaufstellen führten nicht zum Auffinden des Mannes. In Anbetracht dessen, dass der 64-jährige auch zu einer vereinbarte Verabredung nicht erschienen ist, geht die Polizei derzeit von einer Vermisstensache aus. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: männlich, 1,75cm groß, ca. 75 kg schwer, normale Statur, graue/kurze Haare, Dreitagebart, trägt grünes T-Shirt, Shorts in Tarnfleckmuster, dunkelblaue Sportschuhe.

Ein Lichtbild des Vermissten ist hier abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/eppelheim-rhein-neckar-kreis-vermisstenfahndung/

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten mitteilen können, werden gebeten, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffert
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 15:36

    POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Jugendliche steigen in Schwimmbad ein

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Freibad in Ladenburg gerufen, nachdem sich mehrere Personen unberechtigt auf dem Gelände aufgehalten hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine Gruppe von Jugendlichen und Heranwachsenden bereits zuvor ein Hausverbot für ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 15:22

    POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstagmorgen gegen 08:50 Uhr ereignete sich im Bereich der Einmündung Mittelstraße/Schrennweg in Sinsheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 48-jähriger Seat-Fahrer die Mittelstraße aus Richtung Hoffenheim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren