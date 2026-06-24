Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Montag (22.06.), zwischen 10.15 und 11 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Ford, welcher in einer Parkbucht in der Nürnberger Straße abgestellt war. Der Unbekannte beschädigte das Auto auf bislang unbekannte Weise im linken hinteren Bereich der Alufelge und der Stoßstange und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. Hinweise bitte der Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Polizeistation Rotenburg)

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