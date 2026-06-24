PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Montag (22.06.), zwischen 10.15 und 11 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Ford, welcher in einer Parkbucht in der Nürnberger Straße abgestellt war. Der Unbekannte beschädigte das Auto auf bislang unbekannte Weise im linken hinteren Bereich der Alufelge und der Stoßstange und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. Hinweise bitte der Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Polizeistation Rotenburg)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 12:10

    POL-OH: Mehrere Sachbeschädigungen an Schulen - Diebstahl aus Fahrzeug

    Fulda (ots) - Mehrere Sachbeschädigungen an Schulen Fulda. Am Mittwoch (17.06.) beschädigten Unbekannte in der Buseckstraße mehrere Holzbänke im Innenhof einer dortigen Musikschule. An gleicher Tatörtlichkeit machten sich die Täter von Donnerstag (18.06.) auf Freitag (19.06.) an einem Türschloss und einer Türklinke zu schaffen und beschädigten diese. Die Höhe ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 10:59

    POL-OH: Trickdiebstahl von Geldbörse

    Vogelsbergkreis (ots) - Freiensteinau. Am Dienstag (23.06.), gegen 11.30 Uhr, wurde ein 64-Jähriger aus der Gemeinde Freiensteinau auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Im Mühlfeld" Opfer dreister Trickdiebe. Unter dem Vorwand Spenden zu sammeln, sprach ein Unbekannter den Mann auf dem Parkplatz an. Der 64-Jährige übergab dem Unbekannten daraufhin eine kleine Menge Bargeld und stieg in sein Auto ein. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren