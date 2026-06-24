POL-OH: Mehrere Sachbeschädigungen an Schulen - Diebstahl aus Fahrzeug
Fulda (ots)
Mehrere Sachbeschädigungen an Schulen
Fulda. Am Mittwoch (17.06.) beschädigten Unbekannte in der Buseckstraße mehrere Holzbänke im Innenhof einer dortigen Musikschule. An gleicher Tatörtlichkeit machten sich die Täter von Donnerstag (18.06.) auf Freitag (19.06.) an einem Türschloss und einer Türklinke zu schaffen und beschädigten diese. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.
Auch in der Universitätsstraße beschädigten Unbekannte zwischen Dienstag (16.06.) und Mittwoch (17.06.) an einem Außentor einer dortigen Schule die Türklinke und das Schloss.
Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
Diebstahl aus Fahrzeug
Fulda. Zwischen Donnerstag (18.06.), 20 Uhr, und Sonntag (21.06.), 12 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem Opel Corsa-E zwei Dokumentenmäppchen und durchsuchten das Handschuhfach nach Wertgegenständen. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Straße "Am Mühlstück" im Ortsteil Kämmerzell abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
(Jonas Trabert)
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell