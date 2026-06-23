Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Alleinunfall auf der L 3379L

Petersberg. Am Montag (22.06.), gegen 13.30 Uhr, befuhr ein 68-Jähriger aus der Gemeinde Dipperz mit seiner Corvette die L 3379 von Armenhof kommend in Richtung Margretenhaun. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben und kam auf der angrenzenden Ackerfläche zum Stillstand. Der Fahrer verletzte sich im Verlauf des Unfallgeschehens schwer und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der entstande Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

Unfall bei Wendemanöver

Fulda. Am Montag (22.06.), gegen 11.25 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Audifahrer die L 3418 von der Frankfurter Straße kommend in Richtung Rodges. Im Bereich einer Haltebucht hielt er nach derzeitigen Erkenntnissen zunächst an um sein Fahrzeug anschließend auf der Fahrbahn zu wenden. Aus bisher ungeklärter Ursache übersah er dabei den nachfolgenden Mercedes eines 43-Jährigen aus Fulda der mit seinem Anhänger in gleicher Richtung unterwegs war. Dieser konnte einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht mehr verhindern und fuhr auf das Heck des Audis auf. In der Folge des Anstoßes fuhr der Mercedesfahrer über die Gegenfahrbahn und kam in einer dort befindlichen Böschung zum Stehen. Der 43-Jähriger verletzte sich im Verlauf des Unfallgeschehens leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.600 Euro geschätzt.

(Polizeistation Fulda)

Verkehrsunfallflucht -Hinweise erbeten

Kirchheim. Am Montag (22.06.), in der Zeit von 8 Uhr bis 12.35 Uhr, stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen geparkten Audi-Kombi, der in der Haupstraße abgestellt war. Der Audi wurde im Bereich des hinteren linken Radkastens beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 600 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Sattelzug zu hoch für Unterführung

Bad Hersfeld. Am Montag (22.06.), gegen 16 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Lkw-Fahrer aus Bochum mit seinem Sattelzug die Straße "Am Schloß Eichhof" und wollte geradeaus in die Sudetenstraße einfahren. An dieser Stelle befindet sich eine Unterführung der BAB 4 mit einer maximalen Durchfahrtshöhe von 3,60 Metern. Der Fahrer missachtete das Durchfahrtsverbot für höhere Fahrzeuge und kollidierte in Folge dessen mit der Unterführung. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 18.000 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

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