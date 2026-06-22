Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht auf Park und Ride Gelände in Hünfeld

Fulda (ots)

Am Montag (22.06.) in der Zeit von 05:30 und 19:05 Uhr wurde in Hünfeld auf dem Park und Ride Gelände zwischen Bahnhof und Lokschuppen eine Unfallflucht begangen. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den durch den 31-jährigen Eigentümer aus Bad Salzungen abgestellten silberfarbenen PKW-Mercedes mit SLZ- Kennzeichen. Dieser stand in der zweiten Reihe, von den Gleisen gesehen. Als der Eigentümer abends wieder kam, bemerkte er die Beschädigung an der rechten Stoßstange hinten. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

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