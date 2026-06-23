Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Außenwasserhahn beschädigt - Autoreifen zerstochen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Außenwasserhahn beschädigt

Bad Hersfeld. Am Sonntag (21.06.), gegen 22.30 Uhr, machten sich unbekannte Täter in der Straße "Berberitzenweg" im Stadtteil Johannesberg an einem Außenwasserhahn eines Mehrfamilienhauses zu schaffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen traten die Unbekannten gegen den Wasserhahn und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Autoreifen zerstochen

Bad Hersfeld. Zwischen Sonntag (21.06.), gegen 15 Uhr, und Montag (22.06.), gegen 7 Uhr, beschädigte ein Unbekannter eine Mercedes-Benz A-Klasse, welches in der Straße "An der Sommerseite" abgestellt war. Die unbekannten Täter stachen nach derzeitigen Erkenntnissen in die beiden rechten Reifen und beschädigten den rechten Außenspiegel auf derzeit nicht bekannte Weise. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell