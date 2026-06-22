POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach der 41-jährigen Caroline S.

Osthessen (ots) - Auto kollidiert mit Lkw Stadtallendorf. Am Montagmorgen (22.06.), gegen 3.10 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger aus dem Odenwaldkreis mit einem VW Passat, welches mit insgesamt vier Personen besetzt war, die A 49 mit aus Richtung Stadtallendorf in Richtung Ohmtaldreieck. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der junge Mann mit einem Lkw, welcher auf ...

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