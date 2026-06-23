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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichenschilder entwendet

Fulda (ots)

Zwischen Sonntag (21.06.), 18 Uhr, und Montag (22.06.), 9.35 Uhr, entwendeten Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichenschilder "FD-PS 2607" von einem schwarzen VW Polo. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz "Ochsenwiese" abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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