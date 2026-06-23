POL-OH: Kennzeichenschilder entwendet
Fulda (ots)
Zwischen Sonntag (21.06.), 18 Uhr, und Montag (22.06.), 9.35 Uhr, entwendeten Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichenschilder "FD-PS 2607" von einem schwarzen VW Polo. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz "Ochsenwiese" abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
(Jonas Trabert)
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