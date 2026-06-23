POL-OH: Kennzeichenschilder entwendet

Fulda (ots) - Am Montag (22.06.) in der Zeit von 05:30 und 19:05 Uhr wurde in Hünfeld auf dem Park und Ride Gelände zwischen Bahnhof und Lokschuppen eine Unfallflucht begangen. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den durch den 31-jährigen Eigentümer aus Bad Salzungen abgestellten silberfarbenen PKW-Mercedes mit SLZ- Kennzeichen. Dieser stand in der zweiten Reihe, von den Gleisen ...

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